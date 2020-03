Le groupe Dmedia compte se donner à fond et à bloc dans la lutte cotre la pandémie du Coronavirus (Covid 19). En effet, il faut le dire et le signaler, sur demande de son président Bougane Guèye Dany, le groupe a mis à la disposition du ministère de la Santé et de l’Action sociale, l’ensemble de ses supports ( Sen tv, Zik fm, actunet et le quotidien la Tribune). Autrement dit, toutes les publicités relatives à cette pandémie sont diffusées gratuitement depuis plus 10 jours pour mieux sensibiliser contre le coronavirus.

Une manière de participer à l’effort de guerre.

Mieux encore, le groupe travers Bougane Guèye , a casqué une somme de 5 millions francs CFA qu’il va remettre aux autorités sanitaires. Il faut également ajouter que dans le cadre de la collecte de fond mise en branle pour soutenir les étudiants sénégalais de Wuhan, pas moins de 6,5 millions francs CFA sont déjà disponibles. Ce qui fait un total de 11 millions francs CFA, toujours dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus (Covid 19). «C’est un combat qui n’a aucune couleur” soutient le président de Dmedia. “Notre seul et unique combat pour le moment c’est contre cette pandémie. Nous sommes tous des Sénégalais et devons faire bloc autour des autorités pour vaincre ce ce fléau” soutient le president du groupe Dmedia. Rien ne doit être laissé au hasard et nous devons encore une fois démontrer à la face du monde que seul le Sénégal et les Sénégalais comptent lorsqu’il s’agit de définir les axes d’un combat qui concerne tout le monde. Ensemble, nous vaincrons cette pandémie qu’est le Coronavirus», a notamment soutenu Bougane Guèye.

avec libération online