Annoncée par le président de Madagascar, Andriy Rajoelina, comme comme un remède efficace contre le Covid-19, la boisson Covid Organics à base d’Artemisia annua fait polémique à propos de son utilisation dans le traitement du nouveau coronavirus. Si plusieurs Etats africains, dont le Sénégal, ont décidé de passer une commande auprès de Madagascar, ce n’est pas pour autant que son utilisation sera validée par les médecins traitants.

C’est le cas notamment du Professeur Moussa Seydi, qui ne valide pas l’utilisation de ce médicament dans son protocole de traitement. Selon lui, l’Artemisia agit sur certains virus, mais on ne sait pas s’il agit sur le coronavirus. Le chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann estime qu’il y a certains préalables qui ne sont pas encore acquis pour qu’il puisse utiliser l’artemisia dans son protocole.

« Moi, en tant que médecin, je ne l’utiliserai pas. En tant que chercheur, il faut que le médicament puisse agir au niveau du laboratoire, mais également que ce médicament puisse agir aussi chez l’être humain avant que je ne puisse prendre de décision. C’est ce que j’ai fait avec l’hydroxychloroquine et l’azithromycine. En laboratoire, on sait depuis longtemps, que ça agit sur des virus. Les Chinois l’avaient démontré d’ailleurs. On sait que ça peut agir chez l’être humain à partir d’une étude préliminaire avec toutes ses imperfections. Mais là (avec l’Artemisia), je n’ai pas tous les éléments. Je ne peux pas l’utiliser comme ça. Il me faut une étude, avec des tests réalisés sur des êtres humains », explique-t-il.

Article publié par Sanslimites

