Moussa Baldé, Ministre de l’Agriculture et de l’Équipement Rural vient de décaisser à nouveau 5 millions F CFA pour appuyer la lutte contre le covid 19 pour les impactés de cette crise sanitaire dans la région de Kolda.À en croire Moussa Baldé, « Aujourd’hui, nous avons décidé d’appuyer les comités départementaux de riposte de la région à hauteur de 3 millions. Pour chaque comité (Kolda-Médina Yoro Foula et Vélingara) nous mettons un million de francs cfa. Pour les jakartamen qui sont aussi frappés par la crise, nous mettons 500 000 et puis le même montant a été alloué aux transporteurs de la gare routière pour alléger leurs souffrances ».Ne comptant pas s’arrêter en si bon chemin, le ministre met un million sur la table pour renforcer la prévention de cette maladie au Fouladou, notamment dans les lieux publics comme les marchés et le transport urbain entre autres.D’après lui, les raisons d’agir sont simples en estimant que la situation a progressé et aujourd’hui on se retrouve à 400 cas avec beaucoup de cas communautaires. Cela montre que la lutte continue et la situation est loin d’être maîtrisée. Au passage, il a félicité le président de la République pour ses mesures graduelles prises permettant de faire en sorte que le Sénégal soit relativement préservé. Avec les restrictions des déplacements entre les régions, le couvre-feu et l’état d’urgence, l’activité économique tourne au ralenti « on est conscient que beaucoup de gens sont impactés ».

Pour lui, il est très important de féliciter le président de la République pour avoir déclenché une action de solidarité dans notre pays. Et pour cela plus de 140 mille tonnes de riz vont être distribués dans le pays. Puis il lance un appel : « Nous demandons aux populations d’être sereines pour que la distribution se passe bien dans la paix et le calme », avant de préciser : « en tant que responsable du département et ministre de la République, on va tout faire pour gérer la situation post distribution s’il y a des problèmes…»

Le ministre à cette occasion, a fortement félicité le travail du comité régional de gestion des épidémies avec le gouverneur et le docteur Yaya Baldé, médecin-chef de région.