Le ministre de l’agriculture a lancé un appel au monde rural dans le cadre de la lutte contre le covid-19. Cet appel s’est fait en direction du monde rural pour une bonne campagne agricole, eu égard surtout au contexte de crise actuelle.

Le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural Moussa Baldé a offert la somme de 5 millions de nos francs à la lutte contre le coronavirus.

Par ailleurs, le ministre a salué l’énorme travail abattu par la presse dans la lutte contre le

covid-19.

Aux producteurs du monde rural, il préviendra : « à l’endroit de nos parents du monde rural nous disons que c’est l’occasion de se prémunir parce que l’hivernage arrive. Et il ne faudrait pas qu’en plus du paludisme, on ait à gérer le coronavirus. Nous savons que dans nos villages, chaque année, on gère beaucoup de problèmes avec le paludisme. »



Selon lui, l’avantage du coronavirus c’est qu’il ne se transmet par des insectes comme les moustiques, mais plutôt c’est entre les humains. Donc, il suffit qu’on soit plus prudent pour ne pas se le transmettre.

Ainsi on pourra commencer l’hivernage dans de bonnes conditions. Qui plus est, selon lui toujours : « Le ministère de l’agriculture avec les orientations du chef de l’État est en train de tout faire pour que les intrants soient en place au plus tard en fin juin. Nous recommandons vraiment l’extrême prudence, car le Sénégal compte sur l’agriculture pour l’après covid-19 ».

À cette occasion, le ministre a chaleureusement remercié la presse pour le rôle qu’elle est en train de jouer dans la sensibilisation sur la pandémie. Et la communication faite dans les langues locales aussi, participe considérablement à la lutte contre le covid-19.

Il a délivré ce message au monde rural, à l’occasion de la remise d’un montant de 5 millions dans le cadre de la lutte contre le covid-19. Il faut souligner que cette somme vient s’ajouter à celles déjà remises au début de la pandémie…