Pour faire face à la crise provoquée par le Covid-19, le président de la République a élaboré un programme de résilience économique et sociale et mis en place le Fonds de Riposte contre les Effets du Covid-19 dénommé « FORCE COVID-19 », doté de 1 000 milliards FCFA.

Ainsi, dans cet effort de soutien aux couches les plus vulnérables, le Sénégal peut compter sur l’Union Européenne au Sénégal qui va mobiliser 150 millions €, (soit près de 100 milliards FCFA, sur les 1000 milliards annoncés). C’est une affirmation de l’ambassadrice de l’UE au Sénégal, Irène Mingasson qui animait de manière conjointe un point de presse ce mardi, avec le ministre de l’économie, du plan et de la coopération et sous la présence de l’ambassadeur d’Allemagne.

Ce don va être scindé en 2 : 130 millions € en aide budgétaire directe et 20 millions € en redéploiement de projets.

Pour Irène Mingasson, “l’appui de l’Union Européenne doit contribuer à préserver les emplois et les entreprises et à protéger les personnes les plus vulnérables.”

Le ministre de l’économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, a salué cet appui important pour le Sénégal qui sait toujours, en pareilles circonstances, compter sur le soutien constant de la communauté européenne…





