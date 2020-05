Kolda qui compte à ce jour pas moins de 65 malades du coronavirus, dont 13 guéris, poursuit les actions de riposte contre la pandémie. Au démarrage de la prise en charge extrahospitalière et au renforcement du personnel de santé (2 médecins, 5 infirmiers, 2 indigènes en renfort), s’ajoutent les actions de solidarité des personnalités de la localité.

150t de riz, 5000 litres d’huile, 10t de sucre offerts et 85.000 masques prévus pour les écoles

Très engagé auprès des populations de Kolda, Mame Boye Diao n’a pas failli à la tradition de solidarité, avec la pandémie du coronavirus. Hier, il a apporté son soutien à la lutte contre la maladie dans la région. Ainsi, un important lot de matériels (masques, gel hydro-alcoolique, thermo flashs, savons…) a été remis au comité régional et aux différents comités départementaux. Cela, en dehors du matériel destiné spécifiquement au personnel de santé. Aussi, le Directeur des Domaines a tenu à apporter sa solidarité aux populations, avec la distribution d’importants lots de denrées alimentaires, composés de 150 tonnes de riz, 5000 litres l’huile, 10 tonne de sucre… En outre, il s’est engagé à équiper toutes les écoles de Kolda de masques, soit au total 85.000 masques. En ce sens, il s’engage à acheter toute la production locale, si celle-ci est disponible.

«Quand on est à un certain niveau de responsabilité, on s’engage pour les causes de sa localité»

En plus des dons, Diao a procédé à la réception du mur de clôture de l’hôpital régional, accompagné d’un canal d’évacuation des eaux de pluie qui l’avaient démoli il y a trois ans, dont il a financé les travaux. «Quand on est à un certain niveau de responsabilité, on s’engage pour les causes de sa localité. Parfois, il faut porter le plaidoyer, mais surtout agir. Ce que nous avons fait», a expliqué Mame Boye Diao. Qui plus que jamais a dit sa «disponibilité à continuer à appuyer les autorités et les populations». Aussi, il a incité les populations au respect des gestes barrières et les autorités administratives et médicales, à plus de sensibilisation, parce que désormais «on doit apprendre à vivre avec le virus». Il n’a pas manqué non plus de saluer «l’excellent travail» qui est fait par les agents de santé et les autorités «pour contenir la maladie», surtout dans cette région frontalière.

Pour sa part, le gouverneur de la région s’est félicité de ce «nouvel acte de solidarité» de ce fils de Kolda. «Il a compris que ce combat contre la pandémie du coronavirus est un combat qui nous interpelle tous. C’est un combat communautaire avant d’être un combat médical. Ce geste traduit aussi sa disponibilité et l’engagement citoyen dont il fait preuve à chaque fois qu’on en fait la demande», a souligné le chef de l’exécutif local. Le médecin chef de la région abonde dans le même sens. «C’est un grand problème qui est résolu, parce que l’hôpital avait un problème de sécurité récurrent et d’inondation depuis la chute du mur. Depuis lors, les actions de plaidoyer se multipliaient, mais on a tardé à avoir un aboutissement. Mame Boye Diao qui a reçu une feuille de doléance de l’hôpital a trouvé une solution définitive», a fait remarquer Yaya Baldé.