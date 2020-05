Le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb a décidé après concertation avec les partenaires et les commerçants de Dakar de corser les mesures d’endiguement du covid-19.Avec la recrudescence des cas déclarés positifs au coronavirus et des cas communautaires, il a en effet décidé d réguler les marchés, de les ouvrir certains jours et de les fermer les Week-end.

Assane SEYE-Senegal7