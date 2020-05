L’Organisation mondiale de la Santé (OM S) accueille favorablement les innovations à travers le monde y compris le recyclage de médicaments, des produits issus de la pharmacopée traditionnelle et la mise au point de nouvelle thérapies dans le cadre de la recherche de traitement potentiels de la maladie à coronavirus 2019.

Dans un communiqué ,l’OMS reconnait que la médecine traditionnelle recèle des bienfaits. C’est le cas de l’Artémisia annua mais selon l’organisation, des essais devraient être menés pour évaluer l’efficacité et déterminer leurs effets indésirables ,selon Tedros Adhanom Ghebreyesus. Toutefois, elle reste préoccupée par des substances et plantes proposées et qui ne répondent pas aux normes.

Egalement pour l’utilisation de produits destinés au traitement du covid-19 mais qui n’ont pas fait l’objet de d’investigations strictes, peut mettre les populations en danger et les empêcher d’appliquer des mesures telles que le lavage des mains et la distanciation physique qui, pourtant sont des éléments cardinaux de la prévention du covid-19.

Assane SEYE-Senegal7