L’objectif de ce couvre-feu à la base était de limiter les mouvements des gens de 20h à 6h du matin dans le but de lutter contre le coronavirus.

Pourtant demain matin vous verrez certainement des rangs monstres en face des banques, supermachés et boulangeries. Et dans ces rangs vous constaterez que les distances de sécurité ne sont pas respectées.

Lutter contre le covid-19 la nuit et laisser les gens se comporter comme bon leur semble le jour est une méthode de lutte assez naïve.

Nous avons beaucoup communiqué sur le coronavirus, mais jamais une quelconque image des effets néfastes de la maladie n’a été montré aux sénégalais, et je pense que c’est ce qui explique cette inconscience persistante de certains de nos concitoyens. Respecter la vie privée des gens c’est une chose mais s’il est nécessaire de montrer aux gens les effets du covid-19 pour qu’ils comprennent ce qui les guette.

Pourquoi pas? Raison pour laquelle la sortie de monsieur Guirassy est à féliciter.

Pourquoi frapper systématiquement les gens lors du premier jour de ce couvre-feu?

À part créer un dégoût profond des citoyens et écorner l’image du Sénégal sur le plan international je ne vois pas son utilité si c’est pour voir des gens entassés en face des boulangeries le lendemain matin.

PUBLICITÉ

Évitons de prendre des décisions et d’agir à l’encontre ces dernières. Sensibiliser les gens sur le coronavirus et saluer une personne en direct à la télévision nationale. Prétendre avoir recours au couvre-feu pour lutter contre le covid, tabasser les gens la nuit et les laisser agir comme bon leur semble le jour.

Demain le débat sera porté sur les coups de fouets nocturnes de nos forces de l’prdre nous détournant ainsi de l’essentiel: La lutte contre le coronavirus.

Mamadou Mansour Diop

Galsen221