Le Cng a coupé plus de 5 millions de Fcfa sur les reliquats des cachets de Lac 2 et Boy Niang, qui se sont affrontés samedi dernier. Dans le détail, le premier a perdu 3 240 000 Fcfa, tandis que le second a été privé de 1,9 million, rapporte Les Échos. Les deux lutteurs ont été sanctionnés pour surplus d’accompagnateurs, avertissement et dépassement du temps imparti pour la préparation mystique, notamment.

