Lutte : le montant astronomique que Mod’Lo avait touché pour affronter Eumeu Sène en 2014

Après un second revers contre Balla Gaye 2, Modou Lô doit croiser sur sa route un certain Eumeu Sène en juillet prochain. Un adversaire qui lui porte bonheur puisque Senegal7 est en mesure de vous informer que son plus gros cachet dans l’arène, il l’a touché contre lui.

C’est le promoteur Aziz Ndiaye qui avait casque fort pour ferrer Modou Lô et Eumeu Sène. C’était en 2014. Et pour que le chouchou des 26 unités des Parcelles Assainies accepte, il avait payé la rondelette somme de 130 millions. Un gros montant qui a permis à Modou Lô de battre Eumeu Sène. Et depuis, ce fut son plus gros cachet dans l’arène malgré ses dernières sorties contre Balla Gaye 2, Lac de Guiers 2, Gris Bordeaux.