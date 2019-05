Lutte : le montant pharaonique touché par Balla Gaye 2 pour ses six derniers combats

Nos confrères de Senegal7 nous livrent en exclu les six derniers cachets de Balla Gaye 2. Et, ce Ce dernier peut se frotter les mains pour avoir touché un montant pharaonique de 500 millions.

Un demi-milliard de fcfa telle est la somme perçue par Balla Gaye 2 à l’occasion de ses six derniers combats disputés dans l’arène. Son plus gros cachet fut contre Yékini où il a encaissé 130 millions. Contre Tapha Tine, il percevra 60 millions avant de toucher 90 millions devant Bombardier. Lors de son combat perdu devant Eumeu Sène, il va percevoir 70 millions. Pour son retour contre Gris Bordeaux son cachet va avoisiner les 70 millions et à l’occasion de son dernier combat, Balla Gaye 2 a perçu 80 millions. Ce qui fait un total de 500 millions pour 6 combats.