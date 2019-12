Après avoir réussi son baptême du feu en Mma (Mixed Martial Arts ou arts martiaux mixtes), samedi dernier, devant le Franco-Marocain Sofiane Boukichou, Reug Reug veut aussi faire parler de lui, cette saison, dans la lutte avec frappe. Et il ne compte pas réussir son pari face à n’importe quel adversaire. Il veut croiser le ‘’B52 de Mbour’’, Bombardier. Rien que l’ancien Roi des arènes !

‘’Si jamais ce combat est ficelé, les gens sauront vraiment qui je suis. Même face à Bombardier, c’est moi qui dirigerai le combat. Et ne me parlez surtout pas de son poids. J’avais entendu la même chose, quand j’affrontais Gris 2. Vous avez tous vu comment j’ai jonglé ce poids lourd’’, dit-il dans un entretien avec ‘’l’Observateur’’.

Reug Reug veut étaler à la face des amateurs ses talents de lutteur, face au B52 de Mbour. ‘’Priez pour que ce combat avec Bombardier soit ficelé dans les semaines à venir, demande-t-il. Vous verrez de quel bois je me chauffe’’.

Faites défiler vers le bas pour le prochain article