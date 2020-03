Dans un pays, il est toujours dangereux de rester statique, en attendant l’Etat, lorsqu’on aspire au développement. Cela, un homme l’a compris. Il s’agit de Diène Marcel Diagne. Ce dernier, de par son engagement auprès des populations de son village de Djilass s’érige en exemple à bien des égards.

En quelques années seulement, Diène Marcel Diagne est devenu l’une des personnalités les plus célèbres au Sénégal. S’il a frappé fort d’emblée en faisant montre de son ambition pour le pays à travers la mise sur pieds de son projet de ville futuriste Diamniadio Lake City, le promoteur a su devenir un acteur majeur dans le domaine social en accompagnant la jeunesse, notamment, et en aidant son terroir à se développer avec entre autres la récente transformation de son CEM en lycée après la construction de six nouvelles salles de classe.

N’hésitant pas à accompagner les populations de la localité et à s’investir pour l’amélioration de leur quotidien, M. Diagne est un exemple à suivre pour toutes les personnes issues des régions et des villages, qui ont eu la chance de réussir dans la vie. Et pour cause, si chacun d’entre eux venaient en aide aux populations de leurs localités respectives, cela féliciterait l’émergence à laquelle le pays aspire.

Le Président directeur général de SEMER INVESTMENT GROUP, dont le projet phare Diamniadio Lake City a pris forme, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et compte bien tout mettre en œuvre pour contribuer considérablement à l’essor de sa localité.

Bien évidemment, alors que ses paires sont invités à faire la même à leur niveau, il serait réducteur de limiter l’impact de Diène Marcel Diagne à Djilass, qu’il représente fièrement. Ce dernier a été et continue d’être à l’écoute de la jeunesse à qui il vient en aide à travers des actions qu’il garde secrètes car n’étant pas destinées à être médiatisées.

Nous sommes tous des sénégalais et nous avons tous pour ambition de contribuer au développer de notre pays. Dans ce sens, il est essentiel de s’inspirer d’exemples s’illustrant à travers leurs actes en faveur des populations. « Du gnu wakh kéén ni Yallah mou ngui koy nouyou, waayé kou def Lou mata rooy gnu feusseul ko ndakh gni niit yi meune ci dieurignou ».