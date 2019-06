Lynchage à Grand-Yoff : Un voleur en scooter battu à mort

Avec la Korité, on note la recrudescence des vols et autres agressions. Comme ce que les capteurs du « Pop » ont filmé à Grand-Yoff où une agression a mal tourné et a même débouché sur mort d’homme.

Il s’agit de deux individus à bord de scooter qui ont ciblé des jeunes qui étaient assis au bas de l’immeuble TNT, pour se connecter. Sans crier gare, les agresseurs qui étaient armés de machettes, ont menacé ces derniers avec leurs armes blanches, pour s’emparer de leurs téléphones portables.

Ce, après quoi, ils ont tenté de prendre la fuite. C’est donc dans leur fuite que l’un est tombé. Ce dernier qui a été maîtrisé a ainsi été sévèrement battu. Evanoui, il a été réanimé avant d’être encore battu. Finalement, il a succombé à ses blessures. Mais du côté de la police, on ne confirme pas l’information.

senedirect.tv