Christina Milian déclare son amour

Christina Milian enchaîne les confidences sur M Pokora ces derniers temps. A l’occasion de la fête des pères ce dimanche 21 juin, la jeune femme s’est emparée de son compte Instagram pour rendre un tendre hommage au chanteur français : “Cher mari, rien ne m’apporte plus de joie que de te voir vivre ton rêve d’être papa avec ton propre fils. Dire que tu étais prêt serait un euphémisme ! Lol, je n’ai jamais vu un homme impatient de changer CHAQUE couche puante comme toi et de saisir chaque instant où Isaiah fait quelque chose de nouveau. Bonne Fête des pères mon amour. Tu fais un excellent travail”, a-t-elle écrit en légende d’une photo de M Pokora tenant dans ses bras son fils de quelques mois. La jeune femme a ensuite affirmé qu’elle était “heureuse” que son chéri “puisse ressentir le meilleur sentiment dont Dieu pourrait [les] bénir”.

Déjà en mai dernier, Christina Milian avait fait une véritable déclaration d’amour à M Pokora à E ! Online, en évoquant le coronavirus : “C’est une bénédiction absolue. En toute honnêteté, je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur moment pour que cela se produise. Je pense que cela aurait été plus difficile si j’étais tout de suite retournée au travail, car j’aurais été submergée de culpabilité du fait de ne pas pouvoir passer ce temps avec mon bébé. Je suis très reconnaissante pour ce moment durant lequel ma famille est réunie. C’est une véritable bénédiction inespérée. Je suis reconnaissante d’avoir Matt auprès de moi. Il vient de devenir papa et il aurait dû partir travailler à l’étranger. C’est notre premier enfant ensemble et pour la première fois j’élève mon bébé avec son papa à mes côtés depuis sa naissance. C’est très spécial pour moi. C’est ce qui a de plus important dans la vie. Cette pause (à cause du coronavirus) ne me dérange pas”.

Par Alexia Felix