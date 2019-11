Macky Sall qui séjourne actuellement à Tivaouane a été reçu par le Khalife Général des Tdianes, Serigne Mbaye Sy Mansour. Occasion de louer l’oeuvre de Maodo Malick Sy et de lancer un avertissement aux intégristes.

Famille de Maodo

Très ému, le chef de l’Etat, accompagné d’une forte délégation, dont le ministre de l’Intérieur et les présidentes du Hcct et du Cese, a transmis ses salutations, via le Khalife, à la famille de El Hadj Malick, réunie à cette occasion.

Gamou, Tivaouane l’attraction

Mettant en relief la célébration de l’anniversaire de la naissance du prophète, dont Tivaouane est le pôle d’attraction au Sénégal, le Président Sall n’a pas manqué de louer l’oeuvre de El Hadj Malick Sy, initiateur propagateur du Gamou au Sénégal. Aussi a-t-il remercié le Saint-Homme, Serigne Mansour Sy Mansour, de perpétuer le legs de Maodo.

Pas de religion rénovée

Toutes choses qui font dire au chef de l’Etat que « le Sénégal n’a pas besoin de colonisation spirituelle encore moins d’une religion rénovée. D’ailleurs, on ne l’acceptera pas ». Le chef de l’Etat a aussi loué l’importance des Daara, ces garde-fous qui jouent leur partition dans la construction de l’Etre Humain contre l’obscurantisme voire le terrorisme.

L’Islam, une religion de paix

Parce que, soulignera-t-il, l’Islam est une religion de paix. Et le prophète est épris de paix. Et tout élément nuisible ou perturbateur de notre cohésion religieuse sera vigoureusement combattu. « Nous gardons l’espoir que le Sénégal, cet havre de paix, sera épargné de ces fléaux. »