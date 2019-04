« Cela a été difficile de me séparer de certains de vos prédécesseurs. Mais, il faut que les choses avancent plus vite. Il faut cultiver l’humilité et rester proches des populations. Les postes ministériels ne sont pas éternels et n’appartiennent à personne ». C’est en substance, révèle Libération, ce qu’a dit Macky Sall, lors du Conseil des ministres de mercredi dernier, aux membres de la nouvelle équipe gouvernementale.

