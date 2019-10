Abdoulaye Wade et Macky Sall on enterré la hache de guerre. Ils se sont réconciliés pendant l’inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinaan. Ce geste noble sera bientôt confirmé par une visite de Me Wade au Palais.

Le journal Les Échos révèle que le Pape du Sopi sera bientôt reçu en audience par le Président Macky Sall au Palais de la République; une rencontre pour prouver aux Sénégalais que leur réconciliation est bien sincère.

La même source ajoute que c’est le vendredi dernier que Wade devait y être.