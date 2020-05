Au-delà du contrat Senelec-Akilee décrié à tort ou à raison par un lobby embusqué végétant au sein du pouvoir, transparait le fameux dauphinat supposé exercé par le Macky sur le ministre de l’Energie et du pétrole Mouhamadou Makhtar Cissé et rabâché à tout-va par des médias de la place.A l’arrivée, ce sont les compteurs d’un dauphinat inchiffrable qui servent de prétexte pour susciter une trainée de poudre au sein du landerneau politique national.

L’on peine toujours à comprendre si c’est le contrat Senelec-Akilee qui est décrié à tort ou à raison ou alors le présumé dauphinat qui poursuit l’ombre du ministre de l’Energie et du pétrole, Mouhammadou Makhtar Cissé. Si ce contrat qui suscite beaucoup de tollé en est le succédané, il urge d’en soupeser les tenants et les aboutissants dans un contexte de Covid-19 où les priorités se résument d’abord à débarrasser ce virus tueur du quotidien de nos compatriotes. Ainsi, au-delà des effets de manches, des proches du Chef de l’Etat en synergie avec des cadres de la Sénélec jettent leur dévolu sur l’actuel ministre de l’Energie et du pétrole indexé comme étant celui qui avait présenté Akilee comme une filiale de Senelec. Les actes uniformes de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (Ohada) stipulent qu’une filiale doit être détenue au moins à hauteur de 51% par la société mère. C’était donc pour ses détracteurs une supercherie de présenter Akilee comme une filiale de Senelec, un moyen commode pour contourner le Code des marchés publics et, donc, recourir à une prétendue filiale pour éviter la procédure d’appels d’offres concurrentes dans laquelle Akilee n’aurait eu aucune chance,renseigne notre source. A tort ou à raison, l’on comprend aisément que la question du dauphinat pèserait plus dans cette affaire que la volonté de protéger les intérêts stratégiques de Senelec. Dans cette affaire politico-économique, l’on parle de compteurs intelligents détenus par Akilee au mépris des procédures de passation de marché édictées par le Code des marchés publics. Mais il reste qu’on ne peut passer sous silence la question de dauphinat à laquelle elle est corrélée et qui empêcherait à des proches du Chef de l’Etat de dormir du sommeil du juste. Car, à chaque fois que l’on parle de ses compteurs intelligents, l’on y adjoint cette question de dauphinat peu ou prou. La question aujourd’hui est de se demander qui tire réellement les ficelles dans cette course au dauphinat parmi l’entourage du Chef de l’Etat ? Car, l’on se rend à l’évidence qu’à l’instar des compteurs intelligents objet de tollé entre Senelec et Akilee, l’on se retrouve aussi avec les compteurs d’un dauphinat remis à zéro. Comble du destin !

Assane SEYE-Senegal7