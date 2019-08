Malgré la défaite hier du Sénégal contre le Nigéria (60-55) en finale de l’Afrobasket féminin, le président de la République a tenu à honorer joueuses et membres de la fédération.

Ainsi, il a décidé de leur accorder une prime de 10 millions pour magnifier leur parcours. Venu présider la finale, le ministre des Sports a annoncé la nouvelle. Dans son allocution, Matar Bâ a félicité Cheikh Sarr et ses protégées, avant de remercier le comité d’organisation qui, à son avis, a réussi le pari. Au lendemain de la défaite de l’équipe de football à la Can 2019 (battue par l’Algérie en finale), le chef de l’Etat n’avait pas hésité à dégainer une enveloppe de 20 millions pour chaque joueur et membre de l’encadrement technique. Ce qui n’avait pas manqué de soulever quelques critiques dans le milieu sportif. Après les «Lions» et les «Lionnes», cela devrait être au tour des «Lions» du Beach Soccer, cinq fois champions d’Afrique d’être récompensés.