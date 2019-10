« Je ne dirai pas du ‘xouy xamathie’, mais bon, en tout cas, c’était difficile. Parce que de 2012 à maintenant nous avons fait plus de capacités que le Sénégal n’en a jamais fait auparavant. Ce, grâce l’ingéniosité de politiques publiques », commence-t-il par déclarer.

Poursuivant, et instant toujours sur son bilan, le leader de l’APR estime avoir posé des actes qu’aucun autre président n’a envisagé. « Le Sénégal n’a jamais connu de Gigawatt. C’est avec nous que c’est arrivé. Il est important de fixer les ordres de grandeurs. Nous ne sommes pas de la même catégorie qu’eux. Et si les catégories ne sont pas les mêmes, donc, il faut se concentrer et ne pas se laisser divertir », argue-t-il.

Avant de lancer d’un ton empreint d’ironie : « C’est leur rôle, c’est normal qu’ils parlent, qu’ils critiquent, qu’ils inventent. Ils veulent discréditer notre action afin que les populations se détournent de nous et qu’ils puissent accéder au pouvoir. C’est normal, c’est ce qu’ils veulent. Mais qu’on ait la détermination de garder ce nous avons et travailler pour les populations. “wolof NDIAYE néna fouleu moy diay dakhaar”. Donc quand même défendons ce que nous avons ».