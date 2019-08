Le président Sall se rendra au Japon, pour participer à la septième Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 7), à Yokohama, du 28 au 30 août.

Le TICAD

La Conférence Internationale sur le Développement de l’Afrique de Tokyo (TICAD) est une conférence internationale sur le développement de l’Afrique qui est organisée à l’initiative du gouvernement japonais conjointement avec les Nations unies, le Programme des Nations unies pour le développement, la Commission de l’Union africaine et la Banque mondiale.

Distancé en Afrique par la Chine, les USA et l’Union Européenne, le Japon cherche les moyens de peser sur le marché africain des biens et services. La septième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 7) qui s’ouvre du 28 au 30 août 2019 à Yokohama. Le thème de la conférence en mesure les enjeux: «faire progresser le développement de l’Afrique à travers les hommes, la technologie et l’innovation».