Le Président Macky SALL est une chance pour le Sénégal. Le meilleur Président de l’Afrique aux Caraïbes n’a pas le temps du verbe inutile ni le temps des polémiques stériles, surtout venant d’un cafard nuisible et dangereux pour la société.

Chez le Président Macky Sall, c’est le temps de l’action. Chez le cafard et ses disciples indisciplinés, c’est le temps du verbe et de la mythomanie éhontée.

Ils souillent tout ce qu’ils touchent et les mues et traces de salive qui s’extirpent de leurs gueules sont dangereuses et infectieuses.

Le cafard est un menteur né qui a de sérieux problèmes avec Dieu et avec la vérité.

Malheur aux diffamateurs/calomniateurs « Wayloune likouli houmazzatil loumazzati » (Coran) malheureusement, il s’en fout.

Le malheur des Sénégalais aussi, il s’en fout ; au contraire, il sen réjouit car objet de polémiques et de division des sénégalais pour se tracer une éventuelle voie vers le Palais (Khana sénégalais yi dagno dof ba dila fal).

A-t-il contribué au combat contre le coronavirus au Sénégal ? NON !

A-t-il présenté ses condoléances aux familles des 20 sénégalais qui ont perdu des être chers suite aux décès liés coronavirus au Sénégal ? NON !

Et aux familles d’une trentaine de sénégalais morts du coronavirus à l’extérieur ? NON !

A-t-il au moins fermé sa grande gueule pendant que le Sénégal est en période d’état d’urgence ?NON !

Au contraire, malgré la générosité du Président qui l’a invité au palais pour l’associer au combat national, en tant qu’opposant, dans une période où on a besoin d’unité et de solidarité, le cafard et son acolyte ivrogne qui lui sert de journaliste, adepte des pots de vin, nous saoulent quotidiennement de contre-vérités et de météo-scandales diffusés sous forme de chroniques ou de message usurpé à la nation avec des scénarios qui ne sont imaginables que dans leurs têtes de mécontents.

N’ayant aucun respect pour les sénégalais le cafard n’hésite pas à les insulter à la moindre occasion. Ce disciple d’ Ali baba et ses 45 voleurs qui a gouté au délice du gros butin en tant que porteur de valise des biens indus et des biens publics détournés par un délinquant inculpé par la CREI et qui a fini de rembourser le butin volé n’a jamais ouvert sa gueule à l’époque ni cracher sur les fonds communs qu’il encaissait avec aisance et plaisir, parce qu’il recevait sa part du butin.

Sous Wade, il l’a toujours fermé.

La réaction du Président Macky Sall à l’époque qui a activé la CREI pour faire tomber tout ce système mafieux a fait sortir l’homme de l’antisystème du système pour clamer un antisystème hypocrite aux allures de 11 milliards de commissions dans un scandale préfabriqué 94 milliards.

Aujourd’hui, il veut se faire passer pour un Saint et traiter les Saints de démons.

Heureusement que le peuple souverain qui a traversé depuis 2012 un océan de calomnies, une forêts de diffamations et un désert de tentation du diable et des diables, a toujours été serein et est toujours resté zen pour toujours porter sa confiance sur un homme exemplaire, un homme de valeur et de confiance. Cet homme, c’est Macky SALL, l’homme de la situation.

Ingénieur géophysicien et petrochimiste, il fut le Directeur Général de la Petrosen, Ministre d’État, Ministre de l’énergie, des Mines et de l’hydraulique, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur et des collectivités locales du Sénégal, Directeur de campagne du Président Abdoulaye Wade en 2007 à qui il fait gagner au premier tour. Macky SALL a également été le Président de l’Assemblée Nationale du Sénégal et Premier Ministre.Actuel Président de la République du Sénégal qui a gagné deux fois au premier tour et pour sa première participation pour la première fois, le Président Macky SALL est un homme multidimensionnel et exceptionnel qui fait l’unanimité partout à travers le monde.D’Afrique en Asie, d’Europe en Amérique jusqu’en Océanie, partout, on applaudit le leadership du Président Macky Sall.

Les Prix et distinctions qu’il a reçus avec félicitations partout à travers le monde sont tellement nombreux qu’il est en ce moment difficile de les citer.

Ce brillant sénégalais né à Fatick un 11 Novembre 1961 d’une famille modeste a réussi grâce à son talent et ses compétences à se faire remarquer et gravir rapidement les échelons.

-Grand Officier de la légion d’honneur français en 2008-Grand Croix de l’ordre national du Lion

-Grand Croix de l’ordre de l’État de la Palestine -Membre honoraire de l’Académie française des sciences d’outremer

-Président du comité d’orientation du NEPAD Co-

Président de la coopération sino-africaine-Grand Croix de l’ordre de la Pléiade (la plus grande décoration du parlement de la francophonie)

Médaille d’or de l’Académie d’agriculture de France -Prix d’Excellence de la Chambre de Commerce Américaine ( jamais décerné à un africain)

-Prix WISTAN (plus haute distinction du royaume d’Arabie Saoudite )

-Prix Leadership de bonne gouvernance Prix MEDAYS2019 décerné par le Maroc pour ses nombreuses actions en faveur du développement en Afrique et au Sénégal.

-Grand Prix Africa Démocracy, pour ses efforts dans la consolidation de la démocratie et du développement au Sénégal et en Afrique.

-Prix SUNHAK 2020, décerné au Japon pour ses qualités de militant de la paix, du dialogue social et d’acteur de Bonne Gouvernance.-Prix du Platinium Awards 2018 décerné par la CAFHomme de l’année 2019 du secteur pétrolier et gazier décerné par Africa Oil and Power.

-Champion de la troisième décennie des Nations Unies pour le développement industriel de l’Afrique.#Grand Prix pour la paix et le dialogue entre les peuples décerné en Allemagne

.-Prix Gouvernance environnementale ( pour toutes ses actions en faveur de la préservation des ressources naturelles) décerné par REPES

-Super Prix Grand Bâtisseur décerné par The Road Builders pour ses nombreuses réalisations au Sénégal en terme d’infrastructures à tous les niveaux.La liste est loin d’être exhaustive.

En plus de ces nombreuses hautes distinctions, son Excellence Monsieur le Président Macky SALL a reçu les titres de -Docteur Honoris Causa dans de nombreux pays dont nous allons en citer quelques uns:

-Docteur honoris causa à l’université Suisse UMEI, Genève -Docteur honoris causa à l’université School of -Diplomacy International Relations de Genève

-Docteur honoris causa à l’université nationale de Pukyong en Corée du Sud.-Docteur honoris causa du Conservatoire National des Arts et des Métiers de Paris.

-Docteur honoris causa de l’université Abomey Calavi du Bénin.

En plus de ces diplômes, distinctions, honneurs et reconnaissances, les mérites du Président Macky SALL ont été récompensées et reconnus dans plusieurs peuples et tribus à travers le monde. Ainsi, il sera élevé au grade de « Ayopo » en Côte d’ivoire et intégré dans la chefferie d’Abidjan dans la génération Tchagba de la catégorie Djehou, dans la famille Akouedo, avec pour nom “Ayôpô” .

Le président Macky Sall se fera appeler désormais en terre d’Eburnie “Ayôpô ” c’est à dire celui qui a le pouvoir et qui pardonne.Futur Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies et Futur Prix Nobel de la paix, le Président Macky SALL mérite notre haute et respectueuse considération.

Par Diaraf Sow.

Share this:

limametti.com

L’article Macky Sall, ce grand homme si exceptionnel qui mérite le respect de tous est apparu en premier sur Snap221.info.