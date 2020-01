Matar Diop, Haut conseiller des collectivités territoriales, vient de jeter un pavé dans la marre. Il accuse des ministres, directeurs généraux et présidents d’institutions de fomenter un complot contre le Président Macky Sall.

« Ces gens sabotent la politique du Chef de l’État et…«

Selon le haut conseiller, « Il s’agit d’une chaîne constituée de leaders de notre parti et de notre coalition. Ces gens sabotent la politique du Chef de l’État et financent le mouvement Ño lanq. Nous les avons identifiés et nous les dénoncerons dès que nous en aurons l’autorisation« .

Silence coupable…

Matar Diop dénonce, ainsi le silence qu’il qualifie de « coupable » de certains membres du gouvernement « face aux multiples attaques dont le Chef de l’État est la cible, alors qu’eux sont protégés par des jeunes mécaniquement entraînés à riposter lorsqu’ils sont visés« .