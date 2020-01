Le président de la République Macky Sall a procédé, ce matin, à Sindia, dans le département de Mbour, à l’inauguration de la première usine de fabrication de carreaux céramiques au Sénégal, a constaté Seneweb.

Installé dans la commune de Sindia sur un périmètre de 30 ha, le président Macky Sall a félicité le maire de la ville.

»Vous venez ainsi de donner l’exemple à toutes les communes de faciliter l’implantation des unités industrielles, des unités agropastorales. Puisque que c’est par la création d’emploi, par l’implantation de ces unités que les populations pourront trouver du travail et que vous pourrez enrichir vos communes », a assuré le président de la République..

Avec un investissement de 41 milliards, l’usine produit 30.000m2 de carreaux par jour. Mieux, elle génère 1000 emplois directs et 2000 emplois indirects.

Selon l’Ambassadeur de la Chine, Zhang Xun, la société TwyFord est une industrie lancée par deux entreprises de céramique bien connues en Chine. La production est exportée entre la Guinée, Mali, Mauritanie et d’autres pays de la sous-région.

