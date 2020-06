En dehors de ses dégâts sur le plan sanitaire, le coronavirus est aussi un véritable fossoyeur de l’économie. Les prévisions s’annoncent sombres pour le Sénégal déplore le Chef de l’Etat, « En plus d’une crise sanitaire majeure, la pandémie affecte durement l’économie nationale. D’après les prévisions, notre taux de croissance de 6,80 % va passerait à 1% voire moins », a-t-il déclaré. « Plusieurs secteurs de l’économie comme les transports aériens, le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, la culture et les loisirs, l’artisanat et le commerce de produits agricoles, sont à l’arrêt, ou au ralenti », a affirmé Macky Sall.