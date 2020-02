« Ousmane Tanor Dieng est toujours là parce qu’il a laissé sur son chemin de vie et dans nos mémoires des marques d’estime indélébiles et précieuses », a déclaré le président de la République lors de la cérémonie d’hommage à feu Ousmane Tanor Dieng organisée à la Maison du Parti socialiste (PS).

Capitaine…

D’après Macky Sall, l’ancien secrétaire général du Parti socialiste sénégalais de 1996 à 2019, a été un capitaine lucide et ferme qui a su tenir le gouvernail de la barque au milieu des vagues qui secouaient le Ps.

Discret…

Selon le président de la République, Ousmane Tanor Dieng était très discret sur ses hauts faits d’arme, mais ses actes parlaient pour lui plus que tous les discours. Et il était un homme de devoir et de principe qui tenait à l’éthique, à la retenue et à la réserve.

Témoignage…

» Je veux aussi parler de ce témoignage du président Abdoulaye Wade. Bien que n’étant pas du même bord qu’Ousmane Tanor Dieng, il avait pourtant beaucoup de respect et de considération pour lui », poursuit Macky Sall.