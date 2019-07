Macky Sall propose un prix « Cheikh Anta Diop » au Fespaco

Le président de la République, Macky Sall, propose l’instauration d’un ’’Prix Cheikh Anta Diop’’ d’un montant de 20 millions de francs CFA, lors du prochain Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), nous apprend l’APS.

’’(…) il faut voir comment instaurer un prix qui sera nommé Cheikh Anta Diop— car je suis un pan-africaniste— dédié au cinéma africain’’, pour notamment soutenir les actions du Burkina Faso dans ce domaine, a déclaré le chef de l’Etat en recevant mardi des cinéastes sénégalais, dont la réalisatrice du film ’’Atlantique’’, Mati Clémentine Diop.

Des professionnels du cinéma ont été décorés à cette occasion, notamment Mati Diop, Ousmane William Mbaye, Moussa Touré, Arona Camara, Ibrahima Mbaye, Rokhaya Niang, Baba Diop, Lamine Ndiaye, Alain Gomis et Oumar Sall.

Ce grand festival africain du Cinéma qui a lieu tous les deux ans, le FESCAPO, a été créé en 1969 à Ouagadougou. L’initiative est d’un groupe de cinéastes africains, dont le Sénégalais Sembène Ousmane (1923-2007), surnommé l’aîné des anciens.

Son objectif consiste, entre autres, à favoriser la diffusion de toutes les œuvres du cinéma africain, permettre les contacts et les échanges entre professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, contribuer à l’essor, au développement et à la sauvegarde du cinéma africain, en tant que moyen d’expression, d’éducation et de conscientisation.