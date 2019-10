Sur sa page Facebook le président de la République Macky Sall a souhaité un bon « Magal 2019 » à toute la nation sénégalaise.

Dans son message, on peut lire le texte suivant : « Je souhaite un excellent #Magal à toute la communauté Mouride. Puisse ce jour nous couvrir de paix et concorde. Qu’Allah agrée toutes les prières et rétribue, à la hauteur de son mérite, le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba pour son œuvre multidimensionnelle.»