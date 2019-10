Sur sa page Facebook le président de la République Macky Sall a souhaité un bon « Magal 2019 » à toute la nation sénégalaise.

Dans son message, on peut lire le texte suivant : « Je souhaite un excellent #Magal à toute la communauté Mouride. Puisse ce jour nous couvrir de paix et concorde. Qu’Allah agrée toutes les prières et rétribue, à la hauteur de son mérite, le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba pour son œuvre multidimensionnelle.»

Pour rappel, Cette année, c’est la célébration de la 125e édition du Grand Magal de Touba, manifestation religieuse commémorant le départ en exil du fondateur du mouridisme du temps de la colonisation française.