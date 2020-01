Le Chef de l’Etat Macky Sall a encore évité de tomber dans le panneau face à la question des journalistes qui lui ont demandé hier mercredi, à l’occasion de l’attente du nouvel an, s’il allait briguer un 3e mandat. Une question-piège que le Premier Sénégalais a éludé avec dextérité mais aussi avec réalisme. Car, dans cette affaire, deux maîtres-mots sont à apprécier. Préservation ou stratégie. Et le Chef de l’Etat a su allier ces deux postures pour ne pas s’exposer doublement.

Dans la contingence, qui parle se dévoile, et le président Macky n’a pas daigné se prononcer sur un éventuel troisième mandat qu’il briguerait face à la presse, hier mercredi, après son adresse à la Nation. En bon stratège politique, il fait face à un camp apèriste en pleine ébullition relativement à sa succession. S’ il refuse de se prononcer par un Oui ou par un Non s’agissant de briguer un troisième mandat, il fait preuve de préservation mais aussi de stratégie politique.

Si par extraordinaire ,il affirmait qu’il ne se représenterait plus en 2024, ce serait une guéguerre ouverte à sa succession. Et cette adversité ne plaiderait pas en faveur d’une gestion stable du pays car ses partisans passeraient tout leur temps dans des guerres de positionnement latentes ou manifestes. Donc, le Chef de l’Etat sait bien ce qu’il fait s’il refuse de se prononcer sur ce sujet tout aussi sensible.

Cependant l’autre versant qui justifie de sa propension à brouiller des pistes, c’est que personne ne sait ce qui est dans son « arrière-boutique ». Si tenté est qu’il veuille briguer un troisième mandat, il ne va tout de même pas s’exposer aux opposants qui ne travaillent qu’à ce qu’il se détermine sur cette question.

Du coup, son silence bruissant et à la limite inquiétant pour les prétendants à la magistrature suprême même jusque dans son propre camp, résoudrait cette équation à mille inconnues. C’est dire que le Chef de l’Etat ne serait pas un iconoclaste en matière politique et l’irréparable serait qu’il prête le flanc dans cette affaire cruciale. Il sait d’où il vient mais aussi où il va.

Assane SEYE-Senegal7

