Adji Mergane Kanouté et Moustapha Diagne réhabilités

Les leaders de Macky2012 ont déploré, dans le communiqué parvenu à Senego, les agissements de Maître Moussa Diop et informent qu’ils ne sont liés ni de prés ni de loin à l’exclusion d’éminents membres de ladite coalition, en l’occurrence l’honorable députée Adji Diarra Mergane Kanouté, vice-coordinatrice de Macky2012 et Moustapha Diagne, président de Synergie Républicaine.

Me Moussa Diop suspendu du poste de Coordinateur

Ainsi, les leaders de Macky2012 ont prononcé la suspension de Moussa Diop du poste de Coordinateur de Macky2012.

Mohamed Moustapha Diagne a été désigné à l’unanimité par les leaders pour occuper le poste de coordinateur de ladite coalition jusqu’à l’élection d’un nouveau bureau.

A quel leader se fier ? Moustapha Diop Ché ou…

Décidément, on sait plus à quelle coalition se fier. Macky2012, Macky 2020 ou encore l’Initiative pour la refondation de Macky2012 (Irm2012) ? Les fractionnistes et ceux qui dénoncent le compagnonnage avec le Président Macky Sall et son régime rythment la coalition,

…Moussa Diop ou encore Adji Mergane Kanouté ?

Macky 2020 favorable à Me Moussa Diop avait déjà acté l’exclusion de Adji Diarra Mergane Kanouté. Qui, à son tour, à mis en place Irm 2012. Au moment où Macky2012 donne de la voix pour délimiter son périmètre.