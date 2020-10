Macron dans son plan de reconfinement en France annonce « Aucun voyageur ne pourra rentrer sur le sol Français si”

Le Reconfinement en France est acté. Le président de la république française Emmanuel Macron a fait face aux français pour annoncer les nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Parmi ces mesures, le reconfinement général sur l’ensemble du territoire français ainsi que les répercussions sur la porosité des frontières.

Emmanuel Macron a indiqué que les frontières extérieures resteront fermées «sauf exception». «Bien évidemment, les Français de l’étranger pourront rentrer. Des tests rapides seront déployés. Aucun voyageur ne pourra rentrer sur le sol Français si on n’est pas sûrs qu’il n’est pas porteur du virus».

L’interdiction de déplacement en France, vulgarisée par les médias par l’expression « confinement de la population » ou « Grand Confinement », est une mesure sanitaire mise en place du 17 mars à 12 h au 11 mai 2020 (55 jours, soit 1 mois et 25 jours) qui s’insère dans un ensemble de politiques de restrictions de contacts humains et de déplacements en réponse à la pandémie de Covid-19 en France.

Après une campagne sanitaire de recommandation des « gestes barrières » hygiéniques et de distanciation physique, la décision d’un confinement au niveau national est annoncée au soir du lundi 16 mars 2020 par le président de la République, Emmanuel Macron, lors d’une adresse à la nation.

Il indique à plusieurs reprises que la France est en « guerre sanitaire » contre la Covid-19, alors que le pays au « stade 3 » des mesures sanitaires gouvernementales est en pleine expansion épidémique.

Le confinement national formant le « stade 3 » de la lutte contre la propagation de l’épidémie du Covid-19 implique la restriction des déplacements au strict nécessaire (courses alimentaires, soins et travail quand le télétravail n’est pas possible), des sorties près du domicile (activité sportive individuelle, hygiène canine), ainsi que la pénalisation des infractions liées à cette nouvelle règle, la fermeture des frontières de l’espace Schengen et le report du second tour des élections municipales.