Macron dénonce des «manipulations» sur les caricatures

Macron dénonce ce samedi les « manipulations » autour de ses propos sur les caricatures de Mahomet.

« Parfois des dirigeants politiques et religieux » laissent penser que ces dessins seraient « une émanation du gouvernement français » contre l’islam.

Dans un entretien à Al-Jazeera et repris par RFI, le chef de l’Etat estime que « les réactions du monde musulman trouvent leur source sur beaucoup de mensonges. Et au fait que les gens ont cru comprendre que moi, j’étais favorable à ces caricatures. […]

Je suis favorable à ce qu’on puisse écrire, penser, dessiner librement dans mon pays. Parce que je pense que c’est important, que c’est un droit, ce sont nos libertés. »

