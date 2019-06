Urgent: Madame Thérèse Faye Diouf aurait présenté sa lettre de démission de la COJER

Frustration ou contrainte ? L’on ne saurait dire les raisons. Sunugal24.net a appris la démission de Madame Thérèse Faye Diouf de la Convergence des jeunes républicains (COJER).

Et selon nos sources, la lettre de démission a été mise sur la table du « grand boss » de l’Alliance Pour la République (APR) depuis plus d’un mois. Notre informateur nous confie que Macky Sall n’a toujours pas apporté de réponse à la « demande » de la Dame qui depuis plusieurs années, se bat aux cotés de son leader. Et d’ailleurs, nous l’avons vu très active lors de la campagne présidentielle passée pour la réélection de son leader.

En attendant d’y voir plus clair, nous avons essayé de joindre Madame Thérèse Faye Diouf sans résultat.

Avec Sanslimitesn.com