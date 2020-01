Le Président du club sénégalais, Génération Foot, ne tarit pas d’éloges sur Sadio Mané. Pour Mady Touré, sur le site The Guardian, visité jeudi par Senego, le nouveau Ballon d’Or africain doit quitter Liverpool pour d’autres horizons.

La prédiction de Mady Touré

La prédiction faite par Touré au Guardian en 2014, selon laquelle Mané pourrait un jour imiter Lionel Messi ou Neymar, s’est presque réalisée après une année exceptionnelle pour l’attaquant de Liverpool, au cours de laquelle il a été sacré meilleur joueur africain pour la première fois,

Sadio, le grand frère…

Quant aux propos de Mané confiant Sarr à Deeney, Touré avoue avoir regardé avec fierté la vidéo de leur rencontre à Anfield. « C’était génial », dit-il. « Sadio est son grand frère. Il est l’une des icônes du football mondial, il est donc naturel qu’il recommande son petit frère ».

Sadio Mané et avenir en Europe…

Mais si le Président de Génération foot est à juste titre honoré par la réussite d’un joueur qu’il appelle souvent « mon fils », il insiste sur le fait que ce n’est que le début pour Mané et qu’il est peut-être temps pour le joueur de 27 ans de quitter Anfield à la fin de la saison.

…Pour le Ballon d’Or européen

« Le fait que Sadio ait remporté le Ballon d’Or africain le poussera à remporter aussi le Ballon d’Europe », dit-il. « C’est son objectif. Sadio m’a toujours dit qu’il deviendrait l’un des meilleurs joueurs du monde. Il me l’a dit et maintenant il est parmi eux, mais il doit quitter Liverpool. C’est sa dernière année et il doit quitter Liverpool, quand ce sera le moment, pour aller à Barcelone ou au Real Madrid ».

Génération Foot, créé en 2000 par Madfy Touré, a produit plus de dix internationaux complets dont Sadio Mané et Ismaïla Sarr.