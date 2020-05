La patience de Maëva est mise à rude épreuve. La jeune marseillaise a déjà dû faire appel à la justice face à un internaute et a récemment poussé un gros coup de gueule !

Lors de son séjour monégasque, au cours duquel elle a fait les boutiques (dans la principauté, il est possible de faire son shopping) et a croisé des fans. Celle qui a fêté ses 2 millions d’abonnés sur Instagram a accepté de prendre des photos avec eux, en veillant à respecter la distance de sécurité.

Cependant, une fois encore certains ont dépassé les limites.

“Là, je ne rigole vraiment pas avec vous. Je veux bien que certaines personnes sympathiques soient venues devant l’hôtel pour faire des photos. Même dans Monaco, j’ai fait des photos en respectant la distance de sécurité. Mais qu’on appelle dans ma chambre… sur la tête de ma mère je ne rigole pas avec vous”, a-t-elle dit sur Snapchat avant de révéler que certaines personnes inventaient des histoires pour l’avoir au téléphone. “Si on me rappelle, Akram et moi on va descendre en cachette et on va vous taper. On ne rigole pas. Arrêtez“, a-t-elle menacé.

Une perte de poids expliquée !

Depuis la fin du tournage de la dernière saison des Marseillais, la bimbo affiche un corps plus mince. Sur les réseaux sociaux, elle a divulgué le secret de sa transformation. “En ce moment, je fais du sport, je prends soin de moi. Je complexais vraiment. Pendant le tournage (des Marseillais, ndlr) j’avais pris dix kilos, j’avais explosé. Je les ai perdus depuis, je suis trop contente. J’ai retrouvé ma taille”, a indiqué la belle qui précise faire “attention à tout”. “J’ai fait des efforts : je mange beaucoup moins qu’avant, je fais beaucoup de sport, je prends beaucoup de thé détox. (…) Je suis trop fière de moi, j’ai vraiment bien minci (…) Quand je me regarde à la télé, je suis choquée… En plus la télé, ça vous rajoute cinq kilos ! Maintenant, je fais attention à tout.”

Jb.

à lire aussi

Flux d’actualités People de Public.fr

L’article Maeva Ghennam furieuse contre des fans : Elle les menace sur les réseaux sociaux ! est apparu en premier sur Snap221.info.