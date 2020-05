La dernière photo de Maeva avait tout pour mettre le feu sur Instagram. Un bikini échancré, une perruque colorée et des formes généreuses apparentes ! Sauf que les internautes lui ont fait remarquer qu”il y avait un problème au niveau de sa… culotte.

D’autres ont préféré la critiquer à propos de sa coupe de cheveux.

“La pire nuit de sa vie”

Mercredi 27 mai, Maeva Ghennam racontait sur Snapchat avoir “passé la pire nuit de sa vie”. “Mon alarme a sonné toute la nuit, heureusement qu’on était équipés comme jamais”, a-t-elle dit indiquant ne pas avoir dormi de la nuit. “Avec mes cousins, c’était trop drôle (…) hier si vous saviez… Il y avait tout le monde chez moi : la bac, mon frère, ma famille (…) C’était une horreur”.

Elle a poursuivi en disant : “D’un coup, l’alarme a sonné une première fois. Je la désactive, je la réactive. Elle resonne, et là, on a tous pris peur (…) en une minute il y avait tout le monde chez moi. C’était le bordel (…) J’en rigole parce que j’ai décidé de relativiser (…) Heureusement qu’il n’a rien pu nous arriver, je suis entourée !”. La star dees Marseillais a remercié la police nationale pour son intervention qui lui a permis de rien se faire voler. “Vraiment, on a une très très bonne police en France”.

Don à une association

La jeune femme a fait preuve de générosité et elle en a fait part à sa communauté.

“Je viens de déposer le chèque (…), comme ça c’est fait, c’est déposé. moi c’était soit la SPA, soit les restau du cœur à qui je voulais donner l’argent (…)Vous savez pourquoi j’ai choisi cette association : Les Restaurants du cœur ? Parce que quand j’étais petite, ils donnaient de la nourriture à ma grand-mère. Ma grand-mère elle n’avait pas forcément beaucoup de sous. Et pour le coup, j’y allais même quand j’étais plus jeune, au restau du cœur avec ma grand-mère chercher les courses. Et du coup, c’est pour ça que j’ai préféré donner à cette association. C’est magnifique ce qu’ils font (…) Je veux dire ‘Merci’ parce qu’ils m’ont nourri, et je n’ai pas honte de le dire”.

