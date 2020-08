La propagation de la pandémie à coronavirus dans notre pays et le nombre de morts qu’elle continue d’induire depuis le 2 mars jusqu’à aujourd’hui fait craindre le pire. Le Chef de l’Etat Macky Sall et son ministre de l’intérieur ont décidé d’interdire les rassemblements et imposer obligatoirement le port de masque et l’application des mesures barrières. Pour ce faire, la question aujourd’hui est de se demander si Aly Ngouille Ndiaye va interdire la tenue du Magal de Touba de cette année 2020 ?

La pandémie à coronavirus continue d’imprimer ses marques aux Sénégalais qui constatent avec impuissance l’augmentation exponentielle des cas positifs et d’un bilan macabre quotidien sans précédent.

A ce jour, notre pays enregistre 10887 cas positifs à la Covid-19,7186 guéris de la maladie et 225 morts. Des statistiques assez terrifiantes qui renseignent sur le caractère sournois de cette maladie et sa capacité à transcender le temps dans sa furie indomptable.

Mais pour autant, le grand Magal de Touba à la dimension internationale brasse chaque année des millions et des millions de pèlerins venant des quatre coins du globe. L’année dernière, il s’est déroulé sous de bons auspices bien avant le déclenchement de la Covid-19 dans notre pays.

Mais eu égards aux nouvelles mesures qui seront prises par le ministre de l’intérieur pour empêcher les rassemblements et faire respecter les gestes barrières, la question est de se demander si le grand Magal de Touba 2020 sera interdit ?

A l’évidence, nul n’est censé ignorer la loi dans une République. Et l’après-Tabaski était prévisible de la recrudescence des cas de contamination et du nombre de morts de la Covid-19 après les brassages familiales dans tout le pays. Mais face à l’urgence de sévir, Aly Ngouye Ndiaye va-t-il interdire le grand Magal de Touba pour éviter l’explosion du coronavirus dans tout le pays ?

En tous les cas, si des mesures de prévention nationales seront prises à l’issue de sa conférence de presse de ce vendredi, tous les Sénégalais sans exception seront tenus de les appliquer. A moins que les choses tournent autrement !

