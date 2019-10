Le ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, annonçant des améliorations notoires a promis le déploiement de plus 5 000 agents pour la prise en charge de la santé des pèlerins à l’occasion du Magal de Touba, prévu le 17 octobre prochain.

Ainsi, il précise que 188 postes de santé seront installés à Touba, 45 ambulances mobilisées, dont 6 médicalisées. Un hélicoptère va prendre en charge les urgences en cas de besoin. Et, une enveloppe de 62 millions de FCfa est disponible pour les médicaments.

Sur ce, le Ministre a lancé un appel aux personnels de santé et, à tous les acteurs à rester vigilants en permanence et, à se mettre totalement à la disposition des pèlerins pour prendre en charge leurs besoins de santé.