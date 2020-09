Magal et Coronavirus : “Le Khalife est conscient de tout ce qu’il entreprend…”

By Astou Sall

Serigne Abdoul Ahad Bousso Maram a voulu apporter “quelques précisions” par rapport au “document de 16 pages portant sur le Magal et le covid 19 réalisé par des chercheurs mourides…”

L’effort de guerre…

Après avoir salué “l’initiative et le gigantesque travail intellectuel qui a été mené, visant à éclairer, orienter et enfin inspirer un plan pour une meilleure organisation du Magal“, Serigne Abdoul Ahad Bousso Maram de rappeler que le khalife “est bien conscient des enjeux qu’engendre l’organisation du grand Magal de Touba en cette période de crise sanitaire liée au Covid 19“.

“Une telle conscience se démontre à travers son attitude et les actes qu’il pose. Il fut le premier à participer à la lutte contre le covid-19 en débloquant 200 millions de FCfa. Et ce, dans le but de soutenir l’Etat du Sénégal dans ce combat“, rappelle-t-il.

Toujours au devant de la scène…

Il poursuit : “Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, Serigne Mountakha a toujours montré l’exemple en portant son masque et en l’ordonnant aux ‘talibés’. Ce qui signifie qu’il est très conscient du danger du virus et des mesures à respecter. C’est pour cette raison que je trouve qu’il ne serait pas concevable de prétendre lui donner des leçons sur ce point là. Car il est depuis toujours au devant de la scène pour lutter contre le virus“.

S’adresser au Comité d’organisation et non au Khalife…

En outre, le respect des mesures barrières “est une alternative tout à fait envisageable, puisque le khalife lui-même a donné l’ordre au comité d’organisation de s’atteler à la préparation du Magal. J’estime donc qu’il serait opportun de connaitre les stratégies du comité d’organisation pour un Magal sans cas de Covid, avant d’écrire quoi que ce soit. De même, c’est au comité d’organisation qu’il faut s’adresser et non au khalife…“

