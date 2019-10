Sokhna Adja Saliou est la cinquième et plus jeune épouse de feu Cheikh Bethio Thioune. Une “Thiantacoune” qui était tout le temps auprès de son défunt époux. C’est bientôt le grand Magal de Touba et on sait tous que du côté des Thiantacounes il y a eu une division des talibés après le rappel à Dieu de leur guide.

Une partie a décidé de se ranger du côté de Sérigne Saliou Thioune, fils aîné et l’autre partie du côté Sokhna Aïda Diallo. Mais Sokhna Adja Saliou a décidé de se ranger du côté de Serigne Saliou Thioune et passer le Magal à Dianatou.