L’animateur très impliqué dans la lutte contre la grossophobie

Magloire ne s’en cache pas, son surpoids est le combat de sa vie. “Je n’ai pas des problèmes de poids, j’ai un poids conséquent. Il a fallu que je me batte avec les kilos et aujourd’hui, je les intègre plutôt bien, car j’en ai perdu et surtout, je sais gérer mon corps et la vision que j’en ai”, déclarait-il sur Non Stop People en octobre 2019. Dans “L’Instant de Luxe” ce jeudi 4 juin, Magloire a évoqué une nouvelle fois son combat et comment il a pris conscience qu’il devait perdre du poids. “Je ne pouvais plus marcher il y a 3-4 ans de cela”, raconte-t-il sur Non Stop People en indiquant que l’élément déclencheur a été ses amis. “Mes amis proches qui m’ont dit qu’ils allaient me perdre. Un producteur Michel Levy qui m’a tendu la main. Michael Youn qui m’a dit ‘je veux que tu bosses’. Aurélien Combelles qui m’a dit ‘si tu es comme cela je ne peux pas te faire travailler’, beaucoup de gens du métier, mes neveux qui m’ont dit ‘on va te perdre’ “, énumère l’animateur, très ému sur le plateau de “L’Instant de Luxe”.

En octobre dernier, sur Non Stop People, celui qui revient dans “Fort Boyard” avec son personnage de Magic indiquait que son engagement pour lutter contre la grossophobie l’avait beaucoup aidé. “Ce qui m’a beaucoup aidé, c’est l’action que je mène avec la mairie de Paris dans la lutte contre la grossophobie. Cela m’a beaucoup dérangé. Que l’on puisse m’attaquer non pas sur ma couleur de peau, mes excentricités, ma vie ou sur mon métier, mais sur mes kilos et de façon ouverte. Alors je me suis dit, si à moi on le fait, on le fait aussi à beaucoup de gens”, racontait Magloire.

Par Non Stop People TV