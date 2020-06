La Directrice générale de la 7TV, Maimouna Ndour Faye a saisi le commandant de la Section de Recherches de la Gendarmerie d’une plainte contre le célèbre Jaraaf Youssou Ndoye et deux autres personnes, Massamba Mbengue et Momar Ndoye, fils du Jaraaf. La journaliste accuse ces deux derniers d’agression physique avec usage d’armes blanches, vandalisme et destruction de biens appartenant à autrui, tandis que la plainte contre le guide coutumier de Ouakam porte sur des faits d’injures publiques, de diffamation et d’association de malfaiteurs.

Selon la lettre adressée au commandant de la SR, un des cameramen de la 7TV, dont les locaux se trouvent à Ouakam, a été envoyé, ce mercredi, au quartier des Mamelles pour recueillir une déclaration du Comité de gestion d’une mosquée de ladite localité. Après avoir effectué sa collecte, relate Maimouna Ndour Faye, le caméraman a été pris à partie par deux jeunes, Massamba Mbengue et Momar Ndoye, qui l’auraient ausini agressé physiquement, avec usage d’arme blanche et qui auraient également arraché sa caméra qu’ils auraient détruite en la cognant contre un mur, la rendant ainsi inutilisable selon le récit de notre confrère.

EMEDIA

