Maimouna Ndoye Seck élue Administrateur à la Banque Africaine de Développement

GALSEN221 – L’ex ministre du Tourisme et des transports aériens Maimouna Ndoye Seck vient d’être élue administrateur aà la banque africaine de Développement.

En effet c’est le President Macky SALL qui a présenté sa candidature. Les 7 autres pays lui ont accordé leur confiance. Félicitations aux Ministres Amadou HOTT et Pape Amadou SARR qui ont brillamment défendu son dossier.

SON PARCOURS:

Madame Maïmouna NDOYE SECK, ex Ministre du Tourisme et des Transports Aériens du Sénégal, est la première femme à réussir au prestigieux concours d’entrée à l’Ecole Polytechnique de Thiès d’où elle est sortie major de sa promotion avec un diplôme d’ingénieur en électromécanique. Elle a ensuite décroché un Master en Economie de l’Energie à l’Université Polytechnique de Lausanne en Suisse.

Sa carrière professionnelle a débuté comme chargée de planification production et réseaux à la Société Nationale d’Electricité (SENELEC) où elle a servi pendant plus d’une dizaine d’années.

Elle a ensuite intégré la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité comme expert économiste avant d’être promue Conseillère Technique du Premier Ministre chargée de l’Energie de 2004 à 2006.

Sa connaissance fine de tous les segments du secteur de l’énergie lui a permis d’accéder au poste stratégique de Directeur du Cabinet du Ministre de l’Energie en 2006 puis au poste de présidente de la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité en 2012.

Elle fut ensuite nommée à la tête du Ministère de l’Energie en Septembre 2013. Poste qu’elle a occupé jusqu’à sa nomination comme Ministre du Tourisme et des Transports Aériens en juin 2015. Un secteur oú elle est entrain de faire bouger à grand pas notamment la relance du tourisme avec l’octroi du crédit hôtelier, création d’une agence d’assistance à la sécurité touristique et d’autres mesures…. Dans le transport aérien, grâce à son leadership et son style de management, Mme Maïmouna NDOYE SECK concrétise la volonté du Chef de l’Etat à faire du Sénégal un véritable hub aérien d’où la création d’un pavillon national fort avec la compagnie Air Sénégal SA qui démarre ses activités le 7 décembre prochain et l’ouverture du nouvel aéroport international Blaise Diagne de Diass prévue aussi le 7 décembre.

Mme SECK a fait toute sa carrière au Sénégal…..

