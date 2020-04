L’idée est pourtant généreuse. S’inspirer du président de la République et répondre à son appel afin que tous les Sénégalais s’impliquent pour faire face au coronavirus et aider les personnes les plus vulnérables qui souffrent d’une sorte de confinement qui ne dit pas son nom, c’est assurément une bonne initiative. Surtout lorsque cet effort émane des collectivités locales.

Bamba Fall, maire de la Médina s’est essayé à cet exercice pour faire voter à son Conseil municipal un projet de virement de crédit de l’ordre de 312 millions et des poussières. Cette somme aurait pu être débloquée pour le bonheur des populations de la commune si quelques conseillers municipaux n’y avaient rien trouvé à redire.

Mais, puisqu’ils ne se sentaient pas pleinement impliqués, ces messieurs ont adressé une correspondance au sous-préfet (dont la rédaction de dakarposte détient copie) pour signaler des irrégularités dans la délibération qui l’autorisait à tirer cette somme de la Perception pour le bonheur de ses administrés.

Leurs arguments ont peut-être pu convaincre le préfet, qui a renvoyé sa copie à Bamba Fall en lui demandant de respecter toutes les procédures prévues par le code des collectivités locales.

Une manière pour les opposants du maire au sein du Conseil municipal de retarder cette aide tant attendue des populations de la Médina. Politique politicienne, quand tu nous tiens ! À moins que…