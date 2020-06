La candidature à la mairie de Saint-Louis de l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Mesri), Mary Teuw Naine, devient de plus en plus évidente.

Basée au départ sur de simples rumeurs, sa participation aux prochaines élections municipales est en passe de devenir une réalité. D’où le sens de son post sur sa page Facebook dans lequel il semble afficher sa volonté de se frotter avec Mansour Faye, beau-frère du chef de l’Etat.

Dans cette note, l’actuel Pca de Petrosen Holding qui cogne sur son adversaire, écrit/: «Choix des noms des rues, des places publiques et des infrastructures qui relèvent de la Mairie de Saint-Louis.». Une sorte de déclinaison d’un de ses programmes phares pour la ville, Mary Teuw Niane lève un coin du voile.

«Si je suis élu Maire de Saint-Louis, un élément de mon programme est le choix des noms de manière inclusive et participative par la population de la commune. En particulier, la Place Faidherbe et le Pont Faidherbe seront renommés. En ce qui concerne la statue de Faidherbe, elle sera enlevée et remise au Crds ( ex IFAN)», écrit-il. Une note appréciée par bon nombres de personnes au regard des commentaires