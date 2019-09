Souleymane Signaté, responsable de la Division recettes et fiscalité, et Aliou Diémé, agent à la mairie de Ziguinchor, ont été placés sous mandat de dépôt, vendredi dernier, à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Ziguinchor.

Selon Source A, ils sont arrêtés avec des gérants de salles de jeux à qui ils auraient délivré des autorisations. Ils sont poursuivis pour concussion, faux et usage de faux, corruption et association de malfaiteurs présumés.