Le présentateur de la SenTv, Mansour Diop n’a pas raté certaines Ong des droits de l’homme et des personnes indignées de l’affaire de maltraitance d’enfants d’une école coranique de la commune de Ndiagne.

Surtout de la manière dont les droits de l’hommiste ont voulu profiter de l’occasion pour diaboliser les Daaras. Au même moment, Mansour Diop déclare que ce sont ces mêmes organisations qui se battent pour la promotion de l’homosexualité, la prostitution, entre autres.

Un débat inutile

Pour le présentateur du journal à la SenTv, les maîtres coraniques ont la lourde tâche d’être les responsables de ces talibés… Et ce qui se passe, qui suscite la polémique est un débat inutile parce que toutes les personnes qui sont passées par les Daara connaissent ses pratiques. C’est juste pour inculquer à l’enfant un bonne éducation. Et d’ajouter que la plupart sont des enfants terribles et qui ne veulent pas être éduqués.

Le silence assourdissant des autres maîtres coraniques

Il n’a pas cautionné le silence assourdissant des autres maîtres coraniques et des marabouts après l’arrestation de Serigne Khadime. Mansour soutient que les daara ont des réalités que les autorités ou certaines personnes ne connaissent pas . Il a appelé aussi les maîtres coraniques à faire bloc pour mener le combat…

L’arrestation de l’auteur présumé

L’affaire de maltraitance de talibés, des apprenants d’une école coranique a débouché sur l’arrestation de l’auteur présumé, un maître coranique, ainsi que d’autres personnes. « Les enfants, ont été victimes de maltraitances de la part de leur maître coranique qui les enchaînait aux pieds pour les empêcher de fuguer(…). »